Foto de Duarte Novo passa a figurar na galeria de presidentes de Junta de Bustos

O histórico dia 18 de Fevereiro, em Bustos, ficou este ano marcado pelo descerramento da foto de Duarte Novo no mural dos presidentes da Junta e da agora União de Freguesias.

A foto, descerrada pelo próprio (agora presidente de Câmara) com a ajuda da família, passa a figurar no salão nobre daquela autarquia, com o autarca a agradecer “à minha família por estar sempre ao meu lado nesta caminhada em prol do concelho de Oliveira do Bairro”.

Para além dos outros momentos habituais deste dia, como o hastear de bandeiras e a romagem ao cemitério, os 103 anos da criação da Freguesia de Bustos foram marcados pela assinatura do Contrato de Promessa de Doação do Edifício do Palacete de Bustos, pela ABC de Bustos ao Município.