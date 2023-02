Jorge Gabriel gravou a “Hora dos Portugueses” na Radiolândia

Episódio gravado em Bustos (Oliveira do Bairro) será transmitido no próximo domingo, dia 5.

Oliveira do Bairro

O jornalista e apresentador Jorge Gabriel esteve esta terça-feira na Radiolândia – Museu do Rádio, em Bustos,para gravar um episódio do programa de televisão “Hora dos Portugueses”, que é exibido semanalmente nas manhãs de domingo na RTP1 e RTP Internacional.

O programa televisivo, que tem como objetivo retratar o quotidiano das comunidades portuguesas no mundo: as suas vidas, os seus negócios, os seus projetos e a sua realidade, tem reportagens produzidas localmente, por parceiros da Rádio e Televisão de Portugal.

Este episódio que foi gravado no concelho de Oliveira do Bairro, em vários espaços da Radiolândia, será transmitido às 11h30 do próximo domingo, dia 5 de fevereiro, na RTP1.