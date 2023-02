Jovens oliveirenses vão até Marrocos em viagem solidária

UNIRAID é uma expedição solidária, em que as equipas são constituídas por 2 estudantes universitários, numa viagem de 9 dias pelo deserto marroquino, em carros com mais de 20 anos e com cilindradas inferiores a 1300cc.

Oliveira do Bairro

Há dois jovens oliveirenses a participar no UNIRAID 2023, um raid solidário por Marrocos, exclusivo para estudantes.

Da Universidade de Aveiro vão seguir os jovens Leonardo Maia (natural de Oiã) e Manuel Silva, e da Universidade de Coimbra, a dupla constituída pelo oliveirense João Lourenço Capão e por Carolina Gonçalves.

UNIRAID é uma expedição solidária, em que as equipas são constituídas por 2 estudantes universitários, numa viagem de 9 dias pelo deserto marroquino, em carros com mais de 20 anos e com cilindradas inferiores a 1300cc.

A viagem decorre entre 12 e 20 de fevereiro e tem um objetivo solidário, de levar bens até Marrocos. Os participantes devem completar 6 etapas e superar todo o tipo de obstáculos, desafios e testes, com o objetivo de atravessar Marrocos de norte a sul e entregar 40kg de material de solidariedade às escolas localizadas no deserto.

Leonardo Maia e Manuel Silva participam neste UNIRAID ao volante de um corsa B de 1997. Levam material escolar, brinquedos, roupa e produtos de higiene pessoal. Entre outros patrocinadores, este equipa da Universidade de Aveiro conta com o apoio da Junta de Freguesia de Oiã.

Já a equipa Pharolin’s, composta por dois estudantes de Ciências Farmacêuticas da Universidade de Coimbra – João Capão e Carolina Gonçalves -, conta, entre outros, com o apoio do Município de Oliveira do Bairro.