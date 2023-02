Juntas de Freguesia de Águeda com apoio de mais de 2 milhões

Câmara fez primeira reunião do ano do Conselho Executivo de Freguesias e anunciou aumento de 20% para acordos de execução.

A Câmara de Águeda reuniu com os presidentes de Juntas e Uniões de Freguesias do concelho, na semana passada, naquela que foi a primeira reunião do Conselho Executivo de Freguesias.

A ocasião foi aproveitada para analisar os valores atribuídos durante o ano passado, assim como apurar as prioridades para este novo ano.

Em 2022 a Câmara atribuíu 2.084.000 euros às Juntas e Uniões de Freguesia do concelho, que resultaram de acordos de execução (que se referem a fornecimento de materiais de construção e outros, bem como à gestão e manutenção dos espaços verdes, limpeza de vias, espaços públicos, sarjetas e sumidouros, entre outros); protocolos de colaboração e contratos interadministrativos para a realização de obras e projetos pelas freguesias; apoios para a aquisição de máquinas, viaturas e equipamentos.

A Câmara atribuiu ainda apoios para festividades, transportes com veículos próprios das juntas, refeições escolares e manutenção de percursos pedestres.

“Estas reuniões, que realizamos de forma regular com todas as freguesias, evidenciam um trabalho de proximidade e transparência, onde todos os presidentes definem prioridades de ação para as suas freguesias e conhecem a disponibilidade financeira que há para todos os investimentos que são realizados pelo concelho”, disse Jorge Almeida, presidente da Câmara de Águeda.

Refira-se que, nesta primeira reunião do ano, com a presença de todos os presidentes de Junta, ficou acordado aumentar em 20% o valor dos acordos de execução, mantendo-se os critérios de distribuição pelas freguesias.

“Acreditamos e apostamos na capacitação das Juntas para que possam, pela sua proximidade, responder às necessidades mais prementes das populações”, concluiu Jorge Almeida.