Mealhada-Luso-Bussaco afirma-se como destino de experiências na BTL

Com o slogan “Mealhada – Luso – Bussaco: tantas razões, um só destino!” a Mealhada mostra-se no espaço coletivo da CIM – Região de Coimbra.

A Mealhada volta este ano à Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) para apresentar a gastronomia, património, natureza, lazer, saúde e bem-estar, cultura, desporto, o Luso e a Mata Nacional do Bussaco.

Esta riqueza local mostra-se de a 1 a 5 de março sob o slogan “Mealhada – Luso – Bussaco: tantas razões, um só destino!” no espaço coletivo da CIM – Região de Coimbra, na BTL.

“Os trunfos que a Mealhada exibe ao turista são difíceis de igualar: destino de incomensurável natureza, de cultura e de história, de gastronomia genuína, atestada pela marca “As 4 maravilhas da Mesa da Mealhada. Água l Pão l Vinho l Leitão”. Destino de lazer, com uma forte programação cultural e de entretenimento ao longo de todo o ano, seja pelo Carnaval Luso-brasileiro da Bairrada, seja pelos espetáculos de cariz nacional no Cineteatro Messias”, salienta António Jorge Franco, presidente da Câmara da Mealhada.

Assim, das mesas da restauração da Mealhada para a BTL vai o leitão genuíno, com uma receita única, estaladiço e acabado de sair dos fornos próprios, de qualidade sublime. O leitão e as restantes Maravilhas da Mesa da Mealhada estarão presentes em diversos momentos de degustação nos espaços da CIM – Região de Coimbra e do Turismo Centro de Portugal, e estarão também no espaço de restauração Bairrada à Mesa, uma iniciativa conjunta dos Municípios de Mealhada e Anadia de promoção dos ex-libris da Mesa da Bairrada, representado pelo Restaurante Pedro dos Leitões.

À mesa, com o leitão, estarão as restantes iguarias que fazem a Marca 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada: os vinhos, de Denominação de Origem Controlada Bairrada, os espumantes, o famoso pão da Mealhada, pão de quatro bicos, cozido no tradicional forno a lenha, e a água de Luso, uma água pouco mineralizada, líder de mercado no país, um tesouro guardado e protegido pela riqueza maior do concelho, a Mata Nacional do Bussaco.

A Mata Nacional do Bussaco, classificada de monumento nacional, candidata a Património da UNESCO, é o maior trunfo do turismo do concelho da Mealhada e a presença na BTL procura abrir a porta de entrada deste outro universo. Convida à visita, seja percorrendo os trilhos e descobrindo habitats únicos, como o Adernal, seja entrando na magia dos palácios das princesas, com o Palace Hotel do Bussaco, ou na solenidade do legado religioso edificado pelos Carmelitas Descalços, que ali construíram o seu Deserto, destacando-se o Convento de Santa Cruz e a única Via-Sacra do mundo à escala da de Jerusalém. Na Mata há história, com os marcos da passagem de Napoleão e das suas tropas aquando das Invasões Francesas, há romantismo em tantos cantos e recantos, fontes e miradouros, há os ímpares banhos de natureza.

E, no sopé da Serra, a vila termal do Luso convida a relaxar e a fugir ao bulício do dia a dia, aliando as propriedades terapêuticas aos conceitos de medical center e SPA, num complexo de termas moderno e de qualidade superior.

Ao destino Mealhada – Luso – Bussaco acrescem argumentos de Cultura e Desporto: dos espetáculos culturais do Cineteatro Messias ao Carnaval Luso-Brasileiro da Bairrada, que atrai milhares de pessoas, dos roteiros literários e festivais MeaJazz e Bussaco Classical Fest ao Rally Legends, prova mítica internacional de pilotos e viaturas que abraça a serra do Bussaco, envolvendo os municípios da Mealhada, de Mortágua e de Penacova.

“O nosso objetivo é afirmar a Mealhada – Luso – Bussaco como destino de experiências e de memórias que ficam e que convidam o visitante a voltar. E é este convite à visita que levamos à BTL, com exibição das riquezas que nos diferenciam enquanto território. É caso para dizermos: “tantas razões, um só destino!”, sublinha Filomena Pinheiro, vice-presidente da Câmara da Mealhada.