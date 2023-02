Ministro da Saúde inaugura obras da Junta e unidade de saúde de Travassô

O Ministro da Saúde, Manuel Pizarro, vai presidir, este sábado, à cerimónia de inauguração das obras de ampliação, requalificação e arranjos exteriores do edifício da Junta de Freguesia e Unidade de Saúde de Travassô.

O ato está marcado a partir das 15h, com a receção dos convidados, seguindo-se um momento musical pela Orquestra Filarmónica 12 de Abril e Associação Filarmónica de Óis da Ribeira. Depois do hastear das bandeiras e da sessão inaugural, vai proceder-se ao descerramento da placa de inauguração e a visita ao edifício requalificado.

Estarão presentes e tomarão da palavra o presidente da Assembleia Municipal de Águeda, Filipe Almeida, o presidente da União de Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira, Sérgio Neves, o presidente da Câmara de Águeda, Jorge Almeida, encerrando a sessão o Ministro da Saúde, Manuel Pizaaro.

Recorde-se que esta obra foi financiada pela Câmara de Águeda, no valor de 334.540,25 euros. A intervenção englobou a totalidade do edifício. Na parte inferior foi criada a nova Unidade de Saúde Familiar. No piso superior foi criado um salão multiusos para palestras, assembleias, conferências, etc., sala de reuniões, arquivo e um pequeno museu da história da Freguesia.