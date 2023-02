Museu LOAD, em Cantanhede, acolhe “óscares” dos jogos ZX Spectrum

O Museu LOAD ZX, em Cantanhede, foi palco da Gala GOTY – Planeta Sinclair Awards, evento que celebrou os jogos lançados para o ZX Spectrum em 2022.

O evento, que nas edições de 2020 e 2021 decorreu em formato online devido à pandemia, é uma organização do blogue Planeta Sinclair, em cooperação, desde 2020, com o Museu LOAD ZX.

Esta edição dos prémios GOTY – cuja sigla significa Game Of The Year – foi a primeira realizado presencialmente, e teve transmissão para todo o mundo através do Youtube.

Na edição deste ano foram votados 130 jogos de diversos países, nomeadamente Portugal, Brasil, Rússia, Espanha, Reino Unido, Austrália, Argentina, entre outros.

A Zosya (vencedora do Goty de 2021 com o Travel Through Time) apresentou a concurso três jogos – Rubinho Cucaracha, D. Quixote 16k e Drift 2K22 -, tendo todos integrado a lista final, acabando o jogo “Rubinho Cucaracha” por sagrar-se o grande vencedor.

Destaque também para os jogos Ringo (do coletivo Retrosouls) e Loxley (de Ariel Ruiz), que além de ficarem respetivamente em 3.º e 2.º lugares na categoria GOTY, venceram cada um duas categorias.

Ao intervir na sessão de encerramento, o vice-presidente do Município, Pedro Cardoso, destacou, uma vez mais “a dinâmica de afirmação do Museu LOAD ZX no contexto nacional e internacional”, fruto do trabalho de “uma equipa extraordinária liderada por João Diogo Ramos” e do “suporte inquestionável do Município de Cantanhede”.

“O papel e a importância do mentor e coordenador do projeto tem sido determinante para o êxito alcançado, sendo se sublinhar a criatividade, a paixão, o profissionalismo, a capacidade de iniciativa e de organização, energia, a motivação e a mobilização”, destacou o autarca, convicto de que em 2023, “o Museu LOAD ZX vai prosseguir no trilho da afirmação e internacionalização”.

João Diogo Ramos, host do evento em representação do Museu LOAD ZX e da organização, congratulou-se com a concretização de mais um importante passo na projeção do trabalho do Museu, mas também do Planeta Sinclair.

“Estes são os óscares do ZX Spectrum e isto foi só o princípio do que queremos fazer”, garantiu.

Por fim, e em jeito de balanço, André Luna Leão, fundador do Planeta Sinclair, congratulou-se com a dinâmica do evento, que trouxe até Cantanhede cerca de uma centena de pessoas.

Sobre a transmissão internacional do GOTY, destacou a presença e salutar convívio dos criadores de jogos de todo o mundo, realçando que a transmissão já conta com cerca de um milhar de visualizações.