Oliveira do Bairro

Portugal regista, há seis anos consecutivos, um acréscimo da população estrangeira residente. Oliveira do Bairro não foge à tendência do país e hoje acolhe mais de um milhar de estrangeiros oriundos de 46 países. O indicador, sem atualização oficial, mostra que os números não param de crescer, quando só nas escolas do concelho estão já matriculados 416 alunos migrantes.