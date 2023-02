Peste & Sida em concerto no Club de Ancas

Novo álbum “Não há Pão” vai ser apresentado ao público bairradino no palco do centenário Club de Ancas.

É já no próximo sábado, dia 4 de fevereiro, que a banda Peste & Sida sobe ao palco no Club de Ancas, no concelho de Anadia, para um concerto integrado na programação do AH!AH! Anadia Humor Fest.

Com início marcado para as 23h, a primeira parte do concerto vai estar a cargo da banda Rosa Sparks, oriunda da grande Lisboa e que tem também o rock como fio condutor, mas com incursões por vários estilos.

Em Ancas, os Peste & Sida vão dar a conhecer o novo álbum “NÃO HÁ PÃO”, co-produzido por Emanuel Ramalho, histórico do pop-rock português e que tem uma perceção objetiva de quem são e de como querem soar os Peste & Sida.

Refira-se ainda que esta consagrada banda de rock, com 36 anos de existência, começou as gravações deste novo trabalho em dezembro de 2021 com a captação das baterias na sala de ensaio na Arruda-dos-Vinhos; baixos, guitarras, vozes e metais foram gravados ao longo do ano 2022 no estúdio “Aqui Há Gato”.

“NÃO HÁ PÃO” é luta e é festa, para a qual foram convidados músicos com fortes laços de amizade com a banda. Juntam-se à pândega Freddy Locks e Johnnie Simbiose, com quem João San Payo e Ricardo Barriga partilham palco nos Rosa Sparks. Presentes estão também o trompetista Ricardo Pinto e o saxofonista Gonçalo Prazeres, sendo que este último vai dirigir o reforço da banda com uma dupla de saxofones em palco.

“NÃO HÁ PÃO” tem punk, tem ska, tem sonoridade familiar e novos territórios a serem explorados; tem homenagens e versões de José Afonso, NZZN, Rock & Varius e Sílvio César.

Os bilhetes têm um custo de 8 euros.