Prisão preventiva para homem detido em Águeda por violência doméstica

Um homem, de 43 anos de idade, foi detido por violência doméstica, na passada quarta-feira, dia 22 de fevereiro, no concelho de Águeda, avançou o Comando Territorial de Aveiro da GNR.

“O detido foi presente, no dia 22 de fevereiro, no Tribunal Judicial de Aveiro onde lhe foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva, tendo sido conduzido ao Estabelecimento Prisional de Aveiro”, acrescenta a GNR em nota enviada à comunicação social.

“Foi apurado que o suspeito perseguia e exercia violência física, emocional e psicológica sobre a vítima, sua companheira de 43 anos”, acrescenta aquela força policial explicando ainda que “no decorrer das diligências policiais, foi dado cumprimento a um mandado de detenção que culminou com a detenção do agressor e com a apreensão de um pau e uma catana”.

Acrescente-se que o homem foi detido pelo Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) de Aveiro, no âmbito de uma investigação por violência doméstica.