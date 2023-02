Recuperação e ampliação do antigo lavadouro da Póvoa da Mealhada

Está em fase avançada de elaboração o projeto de arquitetura de reabilitação e ampliação do antigo lavadouro da Póvoa da Mealhada, edifício onde funcionava a Escola de Samba Sócios da Mangueira, destruído por um incêndio, em agosto de 2020.

O projeto inclui a recuperação do edifício dos lavadouros e a ampliação com um novo edifício contiguo, que potencia o enquadramento entre o tradicional e a modernidade. No conjunto, consegue-se “um equipamento destinado à utilização cultural, desportiva ou recreativa, com cariz de serviço administrativo, de convívio e de lazer”.

“A nossa expectativa é a de que terminado o projeto de arquitetura, os projetos de especialidade se desenvolvam com celeridade para que consigamos, rapidamente, entrar em obra e conseguir responder às necessidades da escola de samba Sócios da Mangueira e, eventualmente, de outras associações, de modo a alcançar a ambição do Município no que respeita à qualificação e dinamismo cultural”, explica António Jorge Franco, presidente da Câmara da Mealhada.