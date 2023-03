Turismo: Aveiro bate recordes de afluência em 2022

O Município de Aveiro registou no ano de 2022 números recorde de estadias, superando os dados pré-pandemia de 2019. Segundo os números recolhidos pela Câmara Municipal de Aveiro e pelo Turismo Centro de Portugal, as dormidas no ano passado aumentaram 8,6% face a 2019. Também as visitas aos museus e espaços turísticos da cidade de Aveiro tiveram um crescimento de 1,9% em 2022 comparativamente a 2019.

Em 2022, Aveiro registou 404.783 dormidas, mais 32.213 do que em 2019. Também as visitas a museus e espaços museológicos da cidade aumentaram: 170.297 visitantes no ano passado face aos 167.063 no ano pré-pandémico de 2019.

“Estes números são o resultado de um trabalho estratégico e duradouro do Turismo Centro de Portugal, da Câmara Municipal de Aveiro, mas principalmente dos cidadãos e das empresas, que têm vindo a oferecer a cada ano mais e melhores serviços a quem nos visita, sejam portugueses ou estrangeiros”, afirma Ribau Esteves, presidente da Câmara Municipal de Aveiro.

No ano de 2022 registou-se o número recorde de 404.783 dormidas, mais 32.213 estadias do que em 2019 (372.570), destacando-se os meses de agosto (55.758 dormidas), julho (47.763) e setembro (41.027). Em termos percentuais, o mês que teve a maior subida foi o de fevereiro, que com 21.892 dormidas superou o mês homólogo de 2019 (18.604) em 17,6%. O número de dormidas mensais em 2022 em Aveiro foi sempre superior ao ano pré-pandemia de 2019, com exceção de janeiro, que obteve 15.117 dormidas face a 17.433 em 2019 (menos 2.316 estadias), e de março, cujo número de dormidas foi de 24.636 enquanto em 2019 foi de 25.292 (menos 656 dormidas).

Ao nível dos visitantes dos museus e exposições patentes ao longo de todo o ano de 2022 na cidade de Aveiro, registou-se um aumento de 167.063 visitantes em 2019 para 170.297 em 2022, destacando-se a segunda metade do ano como a época em que os museus e exposições receberam mais visitas. No terceiro trimestre de 2022 (julho, agosto e setembro), visitaram os museus de Aveiro 58.551 pessoas, mais 8,7% do que no período homólogo de 2019 (53.828). Já no quarto e último trimestre do ano passado (outubro, novembro e dezembro), foram 52.260 os visitantes que passaram pelos espaços museológicos e de exposição do Município, mais 11,2% do que nos mesmos meses de 2019 (42.501).

“Os investimentos do Município na Cultura e no Ambiente são pilares fundamentais para continuarmos a registar bons resultados em matéria de Turismo. Por outro lado, a gestão que estamos a fazer das operações marítimo-turísticas, dos comboios-turísticos, da relação com os empresários do setor, bem como a capacidade da Câmara em executar obras de qualificação urbana, são também peças-chave para estes resultados”, diz ainda o Presidente da CMA.

Recordamos que Aveiro será Capital Portuguesa da Cultura em 2024 e que recebeu, em dezembro de 2022, o Congresso da Associação Portuguesa de Agentes de Viagem e Turismo (APAVT).