Vereador do PS alerta para cruzamentos perigosos em Anadia

O vereador socialista, André Henriques, alertou, na última reunião de câmara, para o perigo que continuam a representar o cruzamento e o entroncamento na variante à EN 235.

O vereador referiu-se em concreto ao cruzamento para a Zona Industrial de Alféloas e ao entroncamento que dá acesso à cidade de Anadia, nesta mesma via.

Na ocasião, a edil anadiense, Teresa Cardoso voltou, uma vez mais, a admitir que a variante à EN 235 não está sob tutela da câmara municipal, embora já o tenha solicitado, na medida em que existem dois troços daquela via que foram desclassificados e estão sob responsabilidade do município, como são os casos do troço que liga Monsarros a Vila Nova de Monsarros e a zona do cruzamento da Moita.

