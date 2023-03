Abateu cão e foi detido por posse de armas proibidas em Oliveira do Bairro

A GNR, através do Posto de Oliveira do Bairro e do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Anadia, deteve no dia 16 de março, um homem de 59 anos por posse de armas proibidas, na localidade da Murta, no concelho de Oliveira do Bairro.

No âmbito de uma investigação pelo crime de maus tratos a animais de companhia, onde o suspeito abateu um canídeo, os militares da GNR deram cumprimento de um mandado de busca domiciliária que culminou com a apreensão de um revolver de calibre .22, uma espingarda de calibre 9 mm, uma caçadeira de calibre 12 mm, uma carabina de calibre .22, uma arma de pressão de ar, um silenciador/supressor e 99 munições de diversos calibres.

O detido foi constituído arguido e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Oliveira do Bairro.