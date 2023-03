AMPER: 43 anos sempre em crescendo

A AMPER – Associação dos Amigos de Perrães – “um lugar pequeno onde se fazem obras grandes”, disse-o, um dia, o autarca Dinis Bartolomeu – festejou, devidamente, o 43.º aniversário, no último sábado, com tarde cheia de iniciativas, encerrando com um jantar no salão, momento aproveitado para prestar homenagem ao médico (Dr.) Álvaro Pires dos Santos e ao benemérito Jorge Carvalho.

