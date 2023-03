Anadia acolhe partida do 3.º Rally Noturno VMC

O 3.º Rally Noturno de automóveis clássicos, promovido pelo Vintage Motors Club Friends (VMCF), com o apoio do Município de Anadia, vai decorrer, este sábado, ligando Anadia a Águeda.

A partida vai acontecer em frente ao edifício dos Paços do Município de Anadia, pelas 16h30, com passagens pelos concelhos de Mortágua, Sever do Vouga e Águeda. Durante a manhã, os automóveis participantes, encontram-se em exposição no parque de estacionamento do Museu do Vinho Bairrada.

A prova, com um percurso de 230km, está dividida em três secções: Anadia – Talhadas; Talhadas – Valongo do Vouga; e Valongo do Vouga – Águeda.

Um percurso desafiante, sendo percorrido essencialmente de noite, o 3.º Rally Noturno VMC recria as provas dos primeiros Ralis em Portugal – percurso basicamente secreto, médias difíceis de cumprir em percursos sinuosos – e traz à nossa zona um fantástico conjunto de carros que fizeram a história desses Ralis.

Serão cerca de 30 as equipas que sairão de Anadia, rumando aos troços que os levarão a Águeda para uma Super Especial final, disputada cerca das 23h30.

Uma das novidades do VMC é o facto de contemplar uma Categoria Promoção para viaturas com matrículas de 1 de janeiro de 1991 a 3 de março de 1998. Para além disso, é criada uma classe e um Troféu para viaturas até 1000cc, bem como a atribuição de um Prémio/Troféu ao melhor concorrente iniciado, que nunca tenha participado em provas de Regularidade inscritas no Campeonato de Portugal de Regularidade Histórica – Melhor Rookie.