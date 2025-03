Anadia e Águeda: Rally Noturno VMC reforça aposta na segurança

O 5.º Rally Noturno VMC para automóveis clássicos, agendado para os dias 5 e 6 de abril e organizado pelo Vintage Motors Club, foi, na passada quinta-feira, apresentado no Velódromo de Sangalhos.

O rali deste ano tem um percurso de 360 quilómetros e volta a fazer parte do Campeonato de Portugal de Regularidade Histórica.

Com o apoio de três juntas de freguesia – Talhadas, Valongo do Vouga e Avelãs de Cima – o rali continua a ser recebido de braços abertos pelas autarquias de Águeda e Anadia. “Espero que tudo corra bem e que este seja o melhor rali de sempre”, desejou Jorge Sampaio, vice-presidente da Câmara Municipal de Anadia. “Estamos sempre recetivos a receber eventos desta natureza”, salientou o autarca bairradino.

A estrutura da prova é muito semelhante à do ano passado, porque, segundo Pedro Dias, presidente do Vintage Motors Clube, “as pessoas gostaram, vamos repetir a dose”.

O rali inicia-se no sábado, dia 5 de abril, com a concentração no Largo 1.º de Maio, em Águeda, e prossegue com a realização da primeira secção, às 15h30, em direção às Talhadas, numa distância total de 150 quilómetros.

A segunda etapa, com uma distância de 105 quilómetros, realiza-se à noite e ligará as Talhadas a Avelãs de Cima.

No segundo dia (domingo), o terceiro troço, com uma distância de 110 quilómetros, parte de Anadia, passa pela Serra do Buçaco e termina no Museu do Vinho, novamente em Anadia, onde terá lugar a cerimónia de entrega de prémios.

“Vamos apostar na segurança”, destacou Pedro Dias. E deu um exemplo do que será uma novidade este ano. “Vamos ser um bocado chatos nas verificações técnicas. Este é um rali noturno, por isso, cada carro tem de ter dois coletes refletores acessíveis aos concorrentes”, informou.

As inscrições já estão abertas e podem realizar-se através do portal da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting.

Pedro Neves