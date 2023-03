Anadia salvou a honra do convento

Depois de 11 jogos sem ganhar e de cinco derrotas consecutivas, o Anadia regressou às vitórias (4-2), o que já não acontecia desde 12 de novembro, e logo na casa do líder Felgueiras já apurado para a próxima fase. Com tremenda eficácia, o Anadia pouco depois da meia hora já vencia por dois golos sem resposta, e logo depois ficou a jogar em inferioridade numérica por expulsão de Luís Pedro. Mas a equipa de Pedro Machado, que ao quinto jogo somou os primeiros pontos, mostrou sempre cabeça, e mesmo tendo visto o adversário reduzir por duas vezes, a vitória nunca esteve em causa, somando assim três pontos importantes na luta pela permanência.

O fim de semana ficou marcado com o arranque da fase de todas as decisões na Liga Beclic de Basquetebol. No Grupo B, o da descida, o Sangalhos deslocou-se a Esgueira e perdeu por 80-75. Depois de um primeiro período equilibrado (25-26), o Esgueira disparou no segundo quarto, terminando a primeira parte com uma vantagem de 18 pontos, 54-36.

No terceiro quarto, o Sangalhos esteve muito bem (apenas permitiu 8 pontos ao adversário) e conseguiu reduzir a diferença para 9 pontos.

No derradeiro período, os bairradinos conseguiram reduzir para 6 pontos, mas o Esgueira geriu a vantagem para garantir a vitória. Sem Nikita Kasongo, Anderson Correia e Leonel Paulo, o Sangalhos acabou por cair de pé.

Ainda no basquetebol, o Anadia FC perdeu no reduto do Famalicense, por 77-45, em jogo a contar para a segunda fase do Campeonato Nacional da 2.ª Divisão.

No que toca aos campeonatos distritais da AF Aveiro jogou-se mais uma jornada da fase de apuramento de campeão do Campeonato SABSEG. Num jogo de loucos e com 7 golos, o Fermentelos, em Lobão, esteve a vencer por 2-0, viu o adversário reduzir, mas voltou a marcar antes do intervalo. Nos últimos dez minutos, o Lobão acabou por dar a volta ao resultado, com o golo da vitória a surgir já nos descontos. Inglório para o Fermentelos que desceu para a penúltima posição.

A última é posição é ocupada pelo Águeda que, como se esperava, não conseguiu contrariar o favoritismo do União de Lamas (2-0).

Na fase da manutenção/descida, o Oliveira do Bairro, que até esteve a ganhar, foi goleado frente ao Valonguense (4-1), equipa que ganhou novo fôlego na luta pela manutenção.

O líder Pampilhosa dividiu os pontos (1-1) no reduto da LAAC, resultado que não serviu de todo aos aguadenses, que continuam nos lugares de descida de divisão.

Ao vencer (1-0) em casa o Pinheirense, o Alba distanciou-se dos últimos dois lugares.

Na 1.ª Divisão, os dois primeiros perderam pontos e ambos em casa. A Juve Force viu o Avanca marcar o golo do empate já no período de descontos, num jogo com 8 golos. Já o Vista Alegre empatou a um golo com o Macieira de Cambra e perdeu o segundo lugar para o Bustelo, que não teve problemas para vencer em casa o Mealhada, por 3-0.

Em casa, o Bustos regressou às vitórias (2-0) sobre o Calvão e ficou mais tranquilo na classificação.

Na estreia de Nuno Vilarinho como treinador, o Águas Boas trouxe ponto do terreno do Aguinense (3-3), mas ficou mais último, pois o Mourisquense, que até entrou a perder, deu a volta e ganhou por 2-1 na casa do Valecambrense.

Já na 2.ª Divisão ao golear (4-1) na casa do Ribeira/Azenha, o VN Monsarros manteve a liderança. Na sua perseguição, o Gafanha ganhou em casa ao Sosense, por 2-1, e o Santo André fez o mesmo diante do Carqueijo (5-2). Depois de cinco jogos sem ganhar, o Antes regressou às vitórias (2-0) frente ao Mourisquense B e continua no quarto posto.

Em casa, o Vaguense aplicou uma goleada das antigas ao Mamarrosa (7-1), enquanto Macinhatense e Bom Sucesso dividiram os pontos (2-2).

No atletismo e no Campeonato Nacional de Esperanças em Pista Coberta, Tiago Nunes, atleta da ADREP, sagrou-se vice-campeão nacional Sub-23 no lançamento do peso com novo recorde pessoal de 14.33m com peso de 7.260kg. Foi a segunda medalha nacional no prazo de 1 semana.

No Campeonato Nacional da 1.ª Divisão de Rugby – fase de manutenção, o Moita Rugby Clube da Bairrada perdeu na casa do CDUP, por 38-24. A má entrada dos bairradinos no jogo acabaria por ser determinante para a derrota.

No ciclismo correu-se a primeira edição da Clássica de Santo Thyrso. Fábio Costa (Glassdrive-Q8-Anicolor) foi 2.º classificado, enquanto o seu colega de equipa, Pedro Silva, foi o vencedor da juventude. A Glassdrive-Q8-Anicolor liderou a classificação por equipas.