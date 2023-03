Antiga esplanada da Mealhada com projeto concluído para cafetaria

Está em fase de conclusão o projeto de arquitetura da cafetaria que ficará situada no Jardim Municipal da Mealhada no local onde, antigamente, existia a amplamente conhecida “Esplanada”. Segue-se a fase de lançamento a concurso da obra.

O projeto prevê um edifício organizado em dois espaços distintos, contemplando zona de serviços e zona para utentes, abrindo-se, esta última, para o jardim público, na frente e nas laterais, com grandes envidraçados transparentes, numa clara relação de proximidade entre ambientes, interior e exterior.

Em termos de conceção arquitetónica e volumetria exterior, a construção pretende desenvolver uma ideologia de formas, completadas com cores e texturas equilibradas. Os espaços interiores comunicam com o exterior através dos panos de vidro contínuos e simetricamente distribuídos em todas as fachadas. A inclusão de portas de harmónio, no vão frontal, permitirá a abertura total do espaço interior para a esplanada exterior, contribuindo assim para uma maior inter-relação dos espaços e ambientes. Por fim, a utilização predominante de cores castanhas e cinzas definem os principais paramentos, com associação cromática aos produtos associados à indústria do café.

“Estamos a falar de um espaço nobre que exige uma solução com notoriedade, uma vez que vai marcar a paisagem do Jardim Municipal, o espaço mais central da cidade. A antiga Esplanada era muito frequentada pela população e deixou um vazio que urge preencher, mas com uma solução condigna, duradoura e esteticamente interessante”, sublinha António Jorge Franco, presidente da Câmara da Mealhada.

“O que esperamos agora é avançar rapidamente para as fases de concurso e de construção para termos aqui mais um elemento a dar vida ao centro da cidade”, conclui o autarca.