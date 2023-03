 “Caça aos Ovos da Páscoa” em peddy paper na Palhaça

O Município de Oliveira do Bairro, em colaboração com a Junta de Freguesia da Palhaça, vai organizar o peddy paper “Caça aos Ovos da Páscoa”, no dia 8 de abril (sábado de Páscoa).

A atividade vai decorrer no comércio local da Palhaça, durante a parte da manhã, participando equipas de dois elementos, que vão percorrer as casas comerciais aderentes, bem como outros locais de interesse da vila.

De acordo com Susana Martins, Vereadora do Desporto e da Juventude do Município de Oliveira do Bairro, a iniciativa tem como objetivos “proporcionar momentos de diversão e atividade física aos participantes, dinamizando, ao mesmo tempo, o comércio local da vila da Palhaça”.

Às equipas inscritas será entregue um kit de participação por pessoa, constituído por um saco, uma t-shirt, uma caneta, uma garrafa de água e uma barrita energética.

Cada equipa terá ainda um mapa, onde estarão assinalados os estabelecimentos aderentes, e um “passaporte”, onde os representantes das casas comerciais terão que colocar o seu carimbo, ou na sua ausência, uma assinatura do representante.

Cada estabelecimento comercial terá uma pontuação, que terá em conta a sua distância em relação ao local de partida. Quanto maior for a distância, maior é a pontuação.

As equipas têm duas horas para a realização da prova e o percurso poderá ser realizado de forma aleatória, não sendo obrigatório seguir a ordem numérica dos locais.

Após a entrega do passaporte, os juízes da prova farão a soma dos pontos dos postos carimbados, registando o tempo total de realização da prova por equipa. Em caso de empate de pontos, sairá vencedora a equipa que finalizar a sua prova em menos tempo.

As inscrições são gratuitas e estão abertas até 26 de março, podendo ser concretizadas na secretaria das Piscinas Municipais, na Junta de Freguesia da Palhaça ou online, através de formulário disponível nas redes sociais e site do Município.