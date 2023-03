Campo de São Sebastião (Oliveira do Bairro) vai ter novo relvado sintético

O Oliveira do Bairro Sport Clube vai contar com um novo relvado sintético no Campo de São Sebastião.

A Câmara Municipal de Oliveira do Bairro atribuiu um apoio financeiro de até 148.183,60 ao clube bairradino, na sequência de uma candidatura apresentada à Medida de Apoio ao Investimento, no âmbito do Regulamento Municipal de Apoio às Associações.

De acordo com a candidatura, e para além do novo relvado sintético, a associação pretende ainda vedar o recinto e avançar com a substituição de balizas e bancos de suplentes, de forma a cumprir com a legislação em vigor na área desportiva, num investimento total orçamentado em 185.229,50 euros.

Duarte Novo, presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, declarou estar “muito satisfeito por podermos ajudar o Oliveira do Bairro Sport Clube a cumprir um ‘sonho’ de muitos atletas, dirigentes e pais, que ao longo dos anos têm alertado para a necessidade do Campo de São Sebastião necessitar de um novo piso”. “A Câmara Municipal cumpriu a sua parte e estamos certos que o clube cumprirá agora a sua, de forma a oferecer as condições que os seus jovens atletas tanto merecem”, acrescentou o autarca.

De acordo com o estipulado no Protocolo estabelecido entre as duas partes, o clube tem agora 60 dias para entregar a documentação prevista no referido regulamento, de forma a poder receber o apoio financeiro.

Sobre as dúvidas que existem relativamente à propriedade do terreno onde está implantado o Campo de São Sebastião, Duarte Novo fez questão de referir que a atribuição deste apoio financeiro ”não está condicionada à resolução desse problema”, deixando bem claro que “independentemente da decisão sobre a titularidade do terreno, para este Executivo o Campo de São Sebastião é do clube e caso legalmente ainda não o seja, avançaremos de imediato com o procedimento para a sua doação. Que não haja qualquer dúvida sobre isso”.