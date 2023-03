Cantanhede promove-se na BTL

Amanhã, sexta-feira, dia 3 de março, em destaque no stand da CIM – Região de Coimbra na BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa vai estar o Município de Cantanhede com alguns momentos de animação e duas apresentações, a realizar entre as 16h e as 18h.

A primeira delas é a Expofacic/2023, com a referência a alguns dos contornos do certame, cujo programa de espetáculos incluirá de novo alguns nomes fortes do panorama musical internacional e os principais artistas nacionais, perspetivando-se, segundo a organização, uma das maiores e melhores edições de sempre.

Outro evento que a autarquia cantanhedense vai evidenciar na BTL é a Pink Wine Fest, uma mostra de rosés da Região de Coimbra que se realizará no sábado, dia 11 de março, no Museu da Pedra, em Cantanhede. Organizado no âmbito de uma parceria com a CIM – Região de Coimbra, o evento destina-se a promover um setor do mercado dos vinhos com crescente expressão a nível nacional e internacional, contando para o efeito com a presença de algumas das melhores marcas de rosés da Bairrada, bem como de produtos regionais representativos dos mais apreciados sabores do território.

Além do executivo camarário liderado por Helena Teodósio e de convidados de várias entidades, na animação do Município de Cantanhede na BTL vai estar a comitiva que a autarquia organizou para o efeito e que é constituída por presidentes de junta, membros da Assembleia Municipal, quadros dirigentes dos serviços camarários e agentes económicos do setor do turismo.

No decurso das apresentações, haverá alguns momentos musicais a cargo da fadista Carolina Pessoa, acompanhada por Ricardo Silva na guitarra portuguesa e João Silva na viola de fado, estando agendada para o final um brinde com espumante rosé de Cantanhede e a degustação de alguns acepipes.