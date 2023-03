Croquetes de bacalhau

Ingredientes:



600 g de bacalhau cozido

1 cebola

2 dentes de alho

2 c. (de sopa) de manteiga (mal cheias)

2 dl de natas

4 c. (de sopa) de farinha

sal, pimenta, noz moscada

Farinha, ovo, pão ralado, Óleo e alface q.b.

Preparação:



Elimine as peles e espinhas do bacalhau. Desfaça-o bem. Pique a cebola e os alhos, refogue-os na manteiga e junte o bacalhau e as natas. Tempere com sal, pimenta e noz moscada a gosto e deixe cozinhar um pouco e a seguir junte a salsa picada.

Adicione a farinha aos poucos, mexendo sempre até a massa se soltar. Deixe arrefecer. Forme rolinhos e passe-os por farinha, ovo batido e pão ralado e frite em óleo quente. Escorra sobre papel absorvente e sirva sobre folhas de alface bem lavadas.