De 6 a 30 de abril “Vamos aos Cricos!” em Ílhavo

Evento promove os produtos da ria e a restauração local e decorre nos restaurantes, bares e snack-bares aderentes do Município de Ílhavo.

“Vamos aos Cricos! – Festival Gastronómico de Produtos da Ria” é a nova aposta da Câmara Municipal de Ílhavo para promover os produtos da ria e a restauração local. O evento gastronómico decorre de 6 a 30 de abril, nos restaurantes, bares e snack-bares aderentes do Município de Ílhavo.

As “estrelas” do evento são o crico (ou berbigão), o mexilhão, a navalha (ou longueirão), a amêijoa, o choco, e a ostra – produtos que a Ria de Aveiro fornece com elevada qualidade e sabor e se apresentam como ex-libris da gastronomia da Região.

Com propriedades organanolépticas únicas, os bivalves da Ria de Aveiro fazem do Município de Ílhavo um destino de eleição para o consumo destes produtos, confecionados por quem melhor sabe.

A iniciativa tem como objetivo a promoção da gastronomia local, a estimulação dos circuitos curtos e legais da economia local, e o consumo destes produtos no Município, em especial nos restaurantes, bares e snack bares, que ficam responsáveis pela criação de um menu especial com estes produtos como ingrediente principal.

As experiências gastronómicas e os estabelecimentos aderentes serão divulgados em breve em visitilhavo.pt.

O “Vamos aos Cricos! – Festival Gastronómico de Produtos da Ria” é realizado com o apoio da APARA – Associação de Pesca Artesanal da Ria de Aveiro.