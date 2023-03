Dois arguidos por ameaças e apreensão de armas de fogo no concelho de Águeda

Suspeitos terão ameaçado, com recurso a uma arma de fogo, uma mulher de 44 anos.

A GNR, através do Posto Territorial de Arrancada do Vouga, constituiu arguidos, esta segunda-feira, dois homens de 40 e 70 anos, pelo crime de ameaças, no concelho de Águeda.

No decorrer de uma investigação pelo crime de ameaças que decorria há cerca de um mês, foi possível apurar que os suspeitos ameaçaram com recurso a uma arma de fogo, uma mulher de 44 anos. No decorrer das diligências, os militares da GNR deram cumprimento a um mandado de busca domiciliária e uma busca em veiculo, que permitiu apreender uma arma de fogo, uma arma de ar comprimido e 20 cartuchos.

Os homens foram constituídos arguidos e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Águeda.

A ação policial contou com o apoio do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Águeda.