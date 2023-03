Febres, Tocha e Cordinhã recebem ciclo de teatro amador

Grupos de teatro do concelho sobem ao palco com três propostas diferentes.

Prossegue este fim-de-semana o XXIII Ciclo de Teatro Amador de Cantanhede, desta feita com espetáculos agendados para as freguesias de Febres, Tocha e Cordinhã.

No sábado, 11 de março, a partir das 21h30, o Grupo de Teatro Amador da União Recreativa de Cadima apresenta na sede da Associação Recreativa e Cultural 1.º de Maio, na Tocha, a peça “Os bravos do Kosovo”, um drama de Carlos Alberto Machado que conta a história de um amor impossível em tempo de guerra, pela experiência da participação de um contingente militar português naquela terra desfeita pelos horrores e atrocidades bélicos.

À mesma hora, mas no Multiusos de Febres, o Grupo de Teatro Novo Rumo apresenta “Segue a Vida – Teatro Concerto”, espetáculo que mergulha no universo de uma mulher, que podia ser uma só canção e ao mesmo tempo todas as que lá são ilustradas, como quadros vivos e pulsantes, ao canto da voz e guitarra.

“Segue a Vida – Teatro Concerto” é um projeto de parceria entre o Grupo de Teatro Novo Rumo – Teatro de Amadores de Ançã e os músicos António Silva e Nuno Castelhano, pelo qual canções originais deram origem a uma história, apresentada num espetáculo que é em simultâneo uma peça de teatro e um concerto musical.

No domingo, 12 de março, o Grupo de Teatro Cordinha D’Água do Rancho Folclórico “Os Lavradores” de Cordinhã apresenta, pelas 15h, no Salão de Instrução e Recreio da Cordinhã, as peças “Ser Feliz”, de Rosa Santos, e “Alice no País do Medo”, de Olga Resi.