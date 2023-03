Festival Literário da Mealhada com várias atividades até domingo

Começou, na segunda-feira, numa tenda junto à Biblioteca Municipal da Mealhada, a primeira edição do FLIM – Festival Literário da Mealhada, iniciativa que, sob o mote da poesia, propõe oficinas, espetáculos, leituras e outras iniciativas para todas as idades. Domingo, dia 2, termina com o espetáculo de poesia e canções de José Fanha e Daniel Completo.

À feira do livro permanente foram-se juntando, a cada dia, múltiplas iniciativas, desde a declamação de poesia nas ruas, às oficinas, das leituras e concertos de música para bebés e para crianças do primeiro ciclo, às sessões de contos ao Poetry Slam Aveiro, um projeto que procura incentivar à criação de poesia e apresentação pública ao estilo de stand-up.

Presente na cerimónia de inauguração, Gil Ferreira, antigo vereador da Cultura que lançou as bases do festival, destacou o “programa de primeira linha conseguido, que envolve desde os mais pequeninos aos menos jovens e que envolve também a cultura e a comunidade locais”. Achámos que era uma dívida que tínhamos para a nossa comunidade enquanto responsáveis pelas políticas públicas”, disse, justificando a criação do mesmo.

Filomena Pinheiro, vice-presidente da autarquia, com o pelouro da Cultura, sublinhou a necessidade de encontrar um espaço anual de partilha de cultura. “Este festival parte da Biblioteca para todos. Os livros e a leitura têm que fazer parte da nossa vida diária, do nosso saber, das nossas emoções. A cultura tem que estar no nosso ADN e incutir cultura nestas crianças será marcante para o futuro do nosso concelho. Por isso levamos a poesia a casa, à escola, e convidamos todos a participar neste momento de festa”, desafia a autarca.

O festival termina no domingo, 2 de abril, com o espetáculo de poesia e canções de José Fanha e Daniel Completo e com a apresentação do livro “Bussaco: mata mágica”, de Virgínia Pereira.

Programa para o fim de semana

1 abril (sábado)

10h e 11h | “Afinal… o gato?” | Andante Associação Cultural (Biblioteca Municipal)

11h | “Ir a banhos” com Literatura – Roteiro Literário (Posto de Turismo de Luso)

14h | Abertura Feira do Livro

15h | Oficina de Leitura Criativa Cooperativa | Paulo Condessa

17h30 | Entrega do prémio Literário Dr. António Augusto da Costa Simões

18h | Por falar em poesia… – Mesa Redonda

21h30 | Stand Up Poetry | Paulo Condessa

2 abril (domingo)

14h | Abertura Feira do Livro

15h | Espetáculo de poesia e canções | José Fanha e Daniel Completo

16h30 | Apresentação do livro “Bussaco: mata mágica” de Virgínia Pereira