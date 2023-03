Jovens estudantes de Oliveira do Bairro deixam marca solidária em Marrocos

De 12 a 20 de fevereiro, as duas equipas oliveirenses aventuraram-se pelas areias do deserto para um raid solidário.

Oliveira do Bairro

Os jovens estudantes universitários Leonardo Maia (Oiã) e João Capão (Bustos) fizeram parte de duas das oito equipas portuguesesas que aceitaram o desafio de participar na edição de 2023 do UNIRAID, raid solidário e formativo para estudantes, no deserto de Marrocos.

De 12 a 20 de fevereiro, as duas equipas oliveirenses aventuraram-se pelas areias do deserto para fazer chegar bens até às populações das aldeias por onde se desenrolou o raid, constituído por seis etapas cheias de obstáculos, a começar pelas estradas e a acabar na superação de outras contrariedades como o frio, a chuva e todo o tipo de imprevistos, muito mais quando a prova é destinada a automóveis com mais de 20 anos de idade.

Leonardo Maia fez equipa com Manuel Silva, de Ovar, ambos estudantes da Universidade de Aveiro (Eletrónica e Telecomunicações) e João Capão fez dupla com Carolina Gonçalves, de Trancoso (estudantes de Ciências Farmacêuticas na Universidade de Coimbra).

Conheça aqui ou na edição impresa de 2 de março o relato completo desta aventura.