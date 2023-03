Leandro Ramos vence Taça da Europa de Lançamentos

Leandro Ramos subiu ao mais alto lugar do pódio do dardo (78,57 metros) na Taça da Europa de Lançamentos, realizada em Leiria, prova em que Portugal foi segundo em masculinos, o melhor resultado coletivo, e quarto classificado em femininos.

O atleta do Benfica, mas em representação das cores da Seleção Nacional, abriu o concurso com um lançamento de 76,87 metros, seguindo-se um lançamento de 73,80 metros e, depois de um lançamento de 68,81 metros, fez a marca que lhe deu a vitória, alcançando ainda os 78,52 metros, para terminar com um nulo.

E contribuiu de forma decisiva para, pela primeira vez, Portugal subir ao pódio da Taça da Europa de Lançamentos, com um segundo lugar coletivo, em masculinos.

