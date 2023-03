Leonor Quinteiro canta a 12 de março no Convento São Francisco

A mealhadense vencedora do concurso televisivo “Uma Canção para Ti”, vai subir ao palco do Grande Auditório do Convento São Francisco, em Coimbra, para cantar autores portugueses e revelar o seu primeiro trabalho original.

A mealhadense Leonor Quinteiro, vencedora do concurso televisivo “Uma Canção para Ti”, vai subir ao palco do Grande Auditório do Convento São Francisco (CSF), em Coimbra, no dia 12 de março, pelas 18h, para cantar autores portugueses, na companhia do músico Kasha e do maestro Rui Massena.

Neste concerto, Leonor Quinteiro vai dar voz a temas de Carolina Deslandes, Ana Moura, Deolinda, Sara Correia, Mariza, Sara Tavares, Salvador Sobral, Nena, MARA, entre outros, acompanhada, ainda, por 11 músicos da Academia de Música de Coimbra. Um concerto de 90 minutos, protagonizado por Leonor Quinteiro, que promete surpreender pela dinâmica e pela magnitude do espetáculo que foi preparado para a jovem de apenas 12 anos.

Estão, também, prometidos momentos imperdíveis com Kasha e com Rui Massena, jurados do concurso de talentos “Uma Canção Para Ti”, e a revelação do primeiro trabalho original da jovem cantora, o single “Pop Star”. Mas não é tudo. O espetáculo conta, ainda, com duetos de Leonor Quinteiro com Pedro Pimenta, o concorrente que ficou em 4.º lugar no programa da TVI, e com a participação do Coro da Oficina de Música da EB2 da Mealhada, dirigido pela professora Maria Mota, onde ambos [Leonor Quinteiro e Pedro Pimenta] cantam.

Leonor Quinteiro regressa, assim, aos grandes palcos pela mão da Câmara Municipal de Coimbra, num concerto com a produção executiva e a direção artística de Pedro Ferreira, da Academia de Música de Coimbra e também da conhecida banda Anaquim.

O concerto marca a estreia da nova rubrica programática do CSF, “Carta Branca a…”, que pretende promover jovens talentos naturais ou residentes no concelho, com a realização de espetáculos dirigidos por uma conceituada personalidade da mesma área artística. Esta rubrica vai repetir-se quatro a cinco vezes por ano na programação do maior equipamento cultural de Coimbra e é uma forma da autarquia acompanhar de perto o percurso destes jovens talentos.

Bilhetes já à venda

Os bilhetes custam entre 6 e 10 euros, já estão à venda e podem ser adquiridos em www.bol.pt e nos locais habituais. Informações na Bilheteira (239 857 191), das 15h às 20h ou através do e-mail bilheteira@coimbraconvento.pt . Os bilhetes podem também ser adquiridos no Café Concerto Coimbra, diariamente, entre as 10h e as 00h (contacto: 918 154 381) ou na Livraria do Convento, de terça-feira a domingo, das 15h às 20h e noites de espetáculo até às 21h30 (contacto: 938 649 027).

Este concerto conta com o apoio do Jornal da Bairrada.