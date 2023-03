Migrantes contam a sua história a alunos de Oliveira do Bairro

O Município de Oliveira do Bairro, em parceria com o Agrupamento de Escolas, está a promover um ciclo de sessões para alunos, onde dá a conhecer pessoas de outros países que residem no Concelho, com o objetivo de promover a integração de migrantes.

“Rostos com História” é o nome da iniciativa dirigida a alunos do 8.º ano, enquadrada nas disciplinas de Geografia e Cidadania, que dá a conhecer histórias contadas na primeira pessoa, de quem saiu dos seus países para fugir à guerra, à miséria ou por questões políticas.

A primeira sessão realizou-se no final de fevereiro e contou com a presença de um jovem indiano que estudava na Ucrânia e que veio para Portugal quando a guerra naquele país começou, vivendo e trabalhando atualmente no Concelho de Oliveira do Bairro.

Gurbaz contou a sua história de vida aos alunos e deu a conhecer alguns aspetos da cultura indiana, bem como as maiores dificuldades que sentiu e ainda sente na integração na sociedade portuguesa, confirmando que, apesar disso, gosta muito de viver e trabalhar no concelho de Oliveira do Bairro.

A ação “Rostos com História”, que está integrada no projeto “Oliveira do Bairro Acolhe”, pretende dar a conhecer aos alunos a diversidade de pessoas com quem partilham o território, de forma a valorizar as características e o percurso individual que cada um trilhou, utilizando a empatia como catalisador no processo de integração.

O projeto “Oliveira do Bairro Acolhe”, cofinanciado pelo Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração (FAMI), visa prestar apoio aos beneficiários ou requerentes de proteção internacional ou proteção temporária, oriundos do Afeganistão e da Ucrânia, através da sua receção, acolhimento e integração no concelho de Oliveira do Bairro, em articulação com a rede social local e com os serviços e entidades regionais e nacionais responsáveis neste domínio de intervenção.