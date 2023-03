Novo Mercado Municipal da Mealhada prestes a abrir portas

O Mercado Municipal da Mealhada não tardará a abrir, o que acontecerá assim que estejam terminados os procedimentos inerentes à receção provisória, no âmbito dos quais se verificará a existência de condições para a abertura ao público. Nesta fase, importa verificar diversos aspetos da obra, nomeadamente se a mesma foi executada de acordo com os requisitos do contrato da empreitada, incluindo a identificação de trabalhos executados em desconformidade com o referido contrato ou executados com deficiência.

Os procedimentos administrativos com vista à ocupação de bancas e espaços comerciais já estão em preparação, podendo os interessados recolher informação sobre a atribuição de lugares. Não obstante, este processo será sujeito a hasta pública.

O Mercado Municipal foi adjudicado por cerca de 2 milhões de euros, sendo constituído por um edifício principal, estruturado num único piso, que conta com dois alinhamentos de bancadas fixas. À volta desse núcleo central localizam-se espaços de venda individualizados, 14 lojas e dois estabelecimentos de bebidas, com acesso pelo interior e exterior. Prevê ainda seis bancas apenas com acesso pelo interior do mercado.

A feira informal, que se realiza semanalmente, funcionará em terrado exterior, a poente do edifício principal, apoiado por dois módulos subdivididos, cada um, em três espaços destinados a estabelecimento de bebidas.

“Temos aqui um investimento avultadíssimo que é necessário colocar à disposição da população e rentabilizá-lo da melhor forma possível”, sublinha António Jorge Franco, presidente da Câmara da Mealhada.