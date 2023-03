Peditório concelhio para obras do quartel dos Bombeiros de Oliveira do Bairro

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro (AHBVOB) está a levar a cabo um peditório porta-a-porta ao nível concelhio com o objetivo de fazer obras no quartel.

Para proporcionar melhores condições operacionais no exercício da missão dos bombeiros, a AHBVOB quer, com o apoio da população, vencer algumas dificuldades em termos do estado do quartel, uma vez que o edifício apresenta infiltrações de águas das chuvas e precisa de intervenção, assim como uma ampliação, uma vez que há falta de espaço para parqueamento de todos os veículos de forma ordenada de acordo com a sua tipologia.

Por outro lado, os bombeiros têm necessidade de um campo de treinos de combate a incêndios para formação e melhoria da qualidade técnica dos operacionais.

Para dar resposta a todas estas questões, a Associação Humanitária diz ter em marcha uma intervenção na reabilitação do atual edifício e um projeto de ampliação do quartel onde se inclui a construção de um campo de treinos.

O Peditório é organizado com a constituição de equipas por cada lugar do concelho, numa tarefa que decorre até 15 de maio.