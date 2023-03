VN Monsarros faz história e sobe à 1.ª Divisão Distrital sentado no sofá

Perto de completar 60 anos de existência, a coletividade do concelho de Anadia, pela segunda vez na sua história, subiu ao segundo escalão do futebol distrital aveirense.

Foi um fim de semana de emoções fortes para a Associação Desportiva e Cultural de Vila Nova de Monsarros que, mesmo sem jogar (adiou o seu jogo com o Macinhatense para o próximo domingo), beneficiou do empate entre o Gafanha e Santo André, segundo e terceiro classificados, para subir, pela segunda vez na sua história, à 1.ª Divisão Distrital de Aveiro.

Na fase de apuramento de campeão do Campeonato SABSEG foi mais uma jornada a marcar passo para o Fermentelos que, em casa, frente ao candidato Florgrade, sofreu mais uma derrota (2-0). Também em casa, o Águeda, diante do Estarreja, esteve muito perto de alcançar a primeira vitória, mas apenas conseguiu um ponto (2-2).

Já na fase de manutenção, como se previa, o Oliveira do Bairro passou com distinção no terreno do Pinheirense (4-2), último classificado e praticamente condenado à descida de divisão.

E os Falcões aproveitaram o empate a um golo do Pampilhosa na casa do Alba para se isolarem com dois pontos de vantagem sobre os ferroviários.

Numa partida crucial para as duas equipas, a LAAC, em casa, não foi além de um empate (2-2) diante do vizinho Valonguense e ficou mais longe de garantir a manutenção no principal escalão do futebol distrital aveirense.

Na 1.ª Divisão Distrital, depois da vitória na Vista Alegre na semana passada, a Juve Force garantiu a inédita promoção ao Campeonato SABSEG. Tem sido uma campanha a todos os títulos notável para a formação de Ponte de Vagos (ainda não perdeu), que voltou a ganhar em casa frente ao Aguinense (1-0).

O Bustos não teve argumentos no terreno do Avanca (3-0) e viu o Calvão aproximar-se do quinto lugar (está a 1 ponto) depois do triunfo caseiro sobre o Válega por 2-1.

Em casa, o Mealhada evitou a derrota perto do final diante do Mourisquense (2-2), enquanto o Águas Boas voltou a perder, em casa, frente ao Valecambrense, por 1-0, e tem praticamente a descida como certa.

Voltando à 2.ª Divisão Distrital, as contas estão feitas. O VN Monsarros, sem jogar, subiu de divisão, tal como o Gafanha, após o empate (1-1) na casa do Santo André, equipa que garantiu o playoff de subida com o terceiro classificado da Zona Norte.

O Antes, candidato à subida, que até goleou (4-1) na casa do Carqueijo, ficou pelo caminho.

Em casa, o Ribeira/Azenha, esteve por duas vezes em vantagem, mas quem levou a melhor foi o Mamarrosa, por 4-2.

Quem não desperdiçou o fator casa foi o Vaguense, que venceu o Sosense (3-1), ao passo que Bom Sucesso e Mourisquense B dividiram os pontos (1-1).

Parafraseando as cores do VN Monsarros, o fim de semana também foi azul para o Sangalhos. A equipa bairradina, que já desceu à Proliga, somou a segunda vitória na Liga Betclic Masculina de Basquetebol, ao derrotar em casa o CD Póvoa, por 75-67.

No Nacional da 1.ª Divisão de Rugby, fase de manutenção, o Moita Rugby Clube da Bairrada, em casa, levou a melhor sobre o Rugby Clube de Loulé, por 43-7.

Na Volta ao Alentejo, Pedro Silva, da Glassdrive-Q8-Anicolor, foi o rei da Montanha.

FOTO: Carlos Palavra