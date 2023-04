Bussaco e Luso conquistam “Cinco Estrelas” no Prémio Regiões

A Mata Nacional do Bussaco, as Termas de Luso e o Grande Hotel de Luso são “Cinco Estrelas”, mas há mais galardões para a Bairrada.

A Mata Nacional do Bussaco, as Termas de Luso e o Grande Hotel de Luso integram a lista de vencedores da edição 2023 do Prémio 5 Estrelas do distrito de Aveiro, nas categorias de paisagens, termas e hotéis termais, respetivamente.

“É um orgulho enorme vermos a Mealhada integrar esta escolha de centenas de milhar de consumidores. A Mata Nacional do Bussaco, que já havia sido distinguida o ano passado, volta a ser escolhida pelos visitantes, o que reflete bem a riqueza deste nosso património. À Mata juntam-se as Termas e o Grande Hotel de Luso, duas âncoras do destino Mealhada – Luso – Bussaco, cuja qualidade é aqui reconhecida pelos consumidores que a eles recorrem. Julgo que, por isso, esta é a melhor distinção, nomeadamente para os seus profissionais”, sublinha António Jorge Franco, presidente da Câmara Municipal da Mealhada.

O ano passado foram distinguidos a Mata Nacional do Bussaco e o Leitão da Bairrada, identificado pelos consumidores com o território da Mealhada. Também as Termas de Luso e o Grande Hotel de Luso já haviam merecido, em 2020, esta distinção, juntamente com empresas com implantação no Município, como a Bongás Energias e a Soluções Ideais.

O Prémio 5 Estrelas, que vai já na sua 6º edição, tem como objetivo de avaliar e reconhecer o que de melhor se faz de Norte a Sul de Portugal, desde praias, a aldeias e vilas, de monumentos ou cozinha tradicional, a marcas regionais que se distinguem pela sua qualidade.

Para chegar às marcas vencedoras, estiveram envolvidos 436.000 consumidores, que avaliaram mais de 900 marcas, através da metodologia do Prémio Cinco Estrelas. Destas, apenas 116 conseguiram provar a sua excelência e conquistar o Prémio, sendo 41 do centro do país.

Outras distinções na região

Na categoria “Clínicas Médicas” foi a Ibervita (Anadia) que renovou o título. E na categoria “Festas, Feiras e Romarias” o prémio foi para a Expofacic (Cantanhede).

Importa referir, numa área mais alargada da região, que foram atribuídas as seguintes distinções Cinco Estrelas: Praia da Barra e Praia de Mira (Praias), Glicínias Plaza e Coimbra Shoping (Centros Comerciais) e Universidade de Coimbra (Monumentos).