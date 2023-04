Câmara apoia associações desportivas e atletas com mais de 600 mil euros

A Câmara de Águeda acaba de assinar os protocolos de apoio às associações e coletividades desportivas e aos atletas individuais para época 2022/2023, no valor total de mais de 600 mil euros.

“Águeda é um grande concelho e ninguém é grande por pouco; o movimento associativo do concelho é uma força imensa, nas várias áreas, tem uma dimensão enorme”, disse Jorge Almeida, presidente da Câmara Municipal de Águeda, no decorrer daquele ato.

O edil aguedense, que aproveitou o momento para agradecer a todos pelo “nome que dão ao nosso concelho, a cada uma das freguesias”, pelos “feitos e conquistas desportivos” e incentivar a que continuem o “bom trabalho” que têm feito, salientou que estes apoios municipais refletem um investimento superior a 626 mil euros.

Um valor que, se somado ao adiantamento de verbas realizado no final do ano passado, traduz um apoio ao tecido associativo desportivo do concelho de mais de 700 mil euros, o que demonstra não só “o grande dinamismo das nossas coletividades”, como o esforço financeiro que o Município assume para acompanhar a atividade que desenvolvem.

Trata-se, sublinha Jorge Almeida, de “um valor muito significativo” que “sai integralmente do Orçamento Municipal, com que pagamos, nomeadamente, as despesas de funcionamento, os recursos humanos, a iluminação pública, com que investimos nas obras que realizamos nas freguesias e com que apoiamos as nossas mais de 200 coletividades – desportivas, culturais e sociais –, sem recurso a quaisquer outras fontes”.

Lembrando que “o movimento associativo está longe de se esgotar aqui”, o apoio que é concedido pelo Município deve ser encarado, defende, como um dos contributos de receita para as estruturas associativas, que devem procurar outros meios de suporte.

Edson Santos, Vice-Presidente da Câmara de Águeda, realçou precisamente a diversidade de apoios a que as coletividades podem ter acesso, desde empresas a outros programas de financiamento, disponibilizando os serviços para apoiar na formalização de potenciais candidaturas.

“Investir no desporto é investir na saúde e bem-estar da nossa população”, declarou ainda Edson Santos, que realçou “o grande trabalho que tem sido feito pelos clubes”, nomeadamente no que diz respeito ao desporto feminino e adaptado, salientando que, também nesta área, “Águeda tem vindo a dar bons exemplos”.

Adiantou ainda que o Município pretende rever o regulamento de apoio aos atletas individuais para que possa ser feita uma “discriminação positiva” de quem melhores resultados desportivos alcança. “Vamos recolher contributos para que possamos melhorar este regulamento e o investimento a ele afeto”, concluiu.

Refira-se que os apoios concedidos, para além de incentivar a atividade regular das coletividades e dos atletas individuais e de resultar de um trabalho de proximidade e de parceria estratégica com as várias associações e clubes, reconhece o mérito desportivo dos atletas, associações desportivas ou clubes que, pela particular distinção dos resultados desportivos obtidos em cada ano, tenham conferido um especial contributo ao desenvolvimento do desporto no Município.