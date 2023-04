Combatentes e mulheres marcam comemorações do 25 de Abril em Águeda

O primeiro momento simbólico será a inauguração do memorial à mulher, no jardim junto à rotunda do canhão.

Foto: Rotunda do canhão, em Águeda

A Câmara Municipal de Águeda preparou uma programação dos 49 anos do 25 de Abril com alguns momentos marcantes, nomeadamente com a inauguração de dois monumentos, um que presta homenagem aos Combatentes do concelho falecidos na Guerra do Ultramar e outro que evoca as mulheres de Águeda, a que se seguirá a cerimónia solene das celebrações. As comemorações contam com a presença do Bispo de Aveiro, D. António Moiteiro Ramos, e do secretário-geral da Liga dos Combatentes, Coronel Faustino Hilário.

“Este ano, procurámos envolver mais as pessoas e lembrar esta época, que evoca a liberdade e a construção da paz, com momentos de grande simbolismo e significado”, disse o presidente da Câmara, Jorge Almeida, convidando os aguedenses a acompanharem as cerimónias.

O programa de celebração do 25 de Abril iniciar-se-á às 15h, no Largo de S. Sebastião, em Águeda. O primeiro momento simbólico será a inauguração do memorial à mulher, no jardim junto à rotunda do canhão (na foto). A escultura que aqui vai ser colocada é da autoria de Joaquim Camarinha, arquiteto do Município.

Esta escultura já esteve instalada na “Rotunda da mulher”, tendo sido abalroada diversas vezes em acidentes rodoviários. Foi agora recuperada e instalada, mantendo a sua evocação à mulher.

Após esta evocação simbólica, a comitiva e a população deslocar-se-ão novamente para o Largo de S. Sebastião, onde vai estar o Monumento aos Combatentes. Nesta altura, serão lembrados todos os cidadãos aguedenses que perderam a sua vida nas ex-colónias portuguesas.

Este monumento pretende enaltecer a honra e coragem de todos os militares e prestar um reconhecimento da elevação de serviço à Pátria. Da autoria do artista Paulo Neves, é composto por 9 peças escultóricas em mármore de Estremoz, pousadas sobre uma base, também de mármore, sendo que cada uma das peças apresenta duas faces, invocando as 18 soldados falecidos em combate na Guerra do Ultramar, do concelho de Águeda, com a inscrição do seu nome na base da escultura.

Esta parte das celebrações contará com a presença e participação musical da Orquestra Filarmónica 12 de Abril.

Às 17h, terá lugar a cerimónia solene comemorativa do 25 de Abril da Assembleia Municipal de Águeda, no Centro de Artes de Águeda, que contará com as intervenções do Presidente da Assembleia Municipal, de um representante de cada um dos grupos parlamentares, encerrando com a intervenção do Presidente da Câmara Municipal.

De referir que o programa desta sessão solene contará com momentos culturais, com o Grupo Coral da Santa Casa da Misericórdia de Águeda, a participação de alunos do Agrupamento de Escolas de Águeda, da Escola Secundária Adolfo Portela, do Agrupamento de Escolas de Águeda Sul e do Instituto Duarte Lemos e ainda o Coro da Cruz Vermelha de Águeda.