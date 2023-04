Curso de nadador-salvador em Mira

Com a duração de 150 horas e com o número mínimo de 16 formandos, a ação formativa tem um custo de 225 euros.

Estão abertas as inscrições para o Curso de Nadador-Salvador, que se vai realizar na Piscina Municipal de Mira, entre os dias 8 de maio e 9 de junho, em horário pós-laboral.

Promovido pela Adamastor – ANSM (Associação de Nadadores Salvadores de Mira), em parceria com a Câmara Municipal de Mira, a iniciativa destina-se a todos os que pretendam ser nadadores-salvadores.

Esta é uma formação cujo principal objetivo é o desenvolvimento de conhecimentos, atitudes e competências essenciais ao desempenho profissional do Nadador-Salvador.

Para a frequência da formação, obrigatória e devidamente reconhecido pelo Instituto de Socorros a Náufragos (ISN) para o desempenho da função, os interessados têm necessariamente de se inscrever até ao próximo dia 30 de abril, através do o email: geral_adamastor@hotmail.com.

Com a duração de 150 horas e com o número mínimo de 16 formandos, a ação formativa tem um custo de 225 euros, que inclui taxas das provas de admissão, seguro de acidentes, manual e também a inscrição para exame final no Instituto de Socorros a Náufragos.