Detido em Águeda por posse ilegal de arma

A GNR, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Águeda, deteve no dia 11 de abril um homem de 67 anos, por posse ilegal de armas, no concelho de Águeda, informaram as autoridades esta sexta-feira.

No decorrer de uma investigação pelo crime de posse ilegal de armas que decorria há cerca de um mês, os militares da GNR deram cumprimento a um mandado de busca domiciliária e um mandado de busca em veículo, onde foi possível verificar que o suspeito tinha na sua posse diverso armamento sem ser possuidor dos respetivos livretes de manifesto da arma, obrigatórios por lei, bem como de qualquer licença de uso e porte de armas.

No seguimento das diligências policiais foi apreendido: Duas espingardas caçadeiras; Uma pistola de calibre 6.35mm; 321 munições de diversos calibres.

Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Águeda.