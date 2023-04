Duarte Vilas Boas conquista a medalha de ouro no Quilómetro Jovem Nacional

O atleta de Oliveira do Bairro, que pertence ao CAOB, foi o mais forte de Portugal no escalão Sub-17.

Numa competição disputada em Mogadouro, distrito de Bragança, pelas seleções distritais de todo o país (incluindo Acores e Madeira), Duarte Vilas Boas liderou a corrida do primeiro ao último metro para assegurar, com grande determinação, o seu primeiro título nacional.

No futebol e no fecho da primeira volta da fase de manutenção da Liga 3, o Anadia tinha, em Paredes, adversário que iniciou a partida com mais 4 pontos, uma autêntica final, onde só a vitória lhe interessava para encurtar distâncias. Num jogo com escassas oportunidades de golo e onde foi notório que ninguém queria perder, o empate final (1-1) prejudicou mais o Anadia.

Para a fase de apuramento de campeão do Campeonato SABSEG, o Fermentelos regressou, seis jogos depois, às vitórias (1-0), e de novo à custa do vizinho e rival Águeda.

Na fase de manutenção, depois de duas derrotas e um empate, o Oliveira do Bairro, finalmente, em casa, conseguiu levar a melhor sobre o Valonguense (3-1), garantindo assim a manutenção. E ganhou mais distância para o segundo classificado, o Pampilhosa, que empatou em casa com a LAAC a um golo.

Na 1.ª Divisão Distrital, a Juve Force, já com a sua situação resolvida (subida), cedeu dois pontos em casa diante do segundo classificado, o Bustelo. Com este empate, a formação do concelho de Oliveira de Azeméis viu o Vista Alegre aproximar-se, depois de uma goleada de mão cheia ao Bustos.

Na luta pela manutenção nada de novo. O Águas Boas, que já desceu, empatou pelo segundo jogo consecutivo, desta vez em casa, contra o Mourisquense (2-2). E viu a vitória fugir-lhe nos minutos finais, num mau resultado para os Pilatos.

O Mealhada, outro aflito, trouxe um ponto de Calvão (0-0), numa jornada em que o Aguinense folgou e apenas perdeu um ponto para a concorrência na luta pela sobrevivência.

No que toca à 2.ª Divisão Distrital, tudo adiado para a última jornada na questão do título. O VN Monsarros não foi além de um empate (2-2) em Antes e viu o Gafanha (goleou o Bom Sucesso) ficar a dois pontos. O Santo André goleou na casa do Mamarrosa (4-0), e o Vaguense, depois da vitória sobre o Mourisquense B (3-0), apanhou o Antes do quarto lugar.

O Ribeira/Azenha sofreu a sexta derrota consecutiva no reduto do Macinhatense. O Sosense ganhou em casa ao Carqueijo. Ambos os resultados por 2-1.

Na Liga Betclic de Basquetebol, o Sangalhos não teve argumentos na Madeira e sofreu mais uma derrota frente ao CAB, por 99-60.

No ciclismo, Frederico Figueiredo (Glassdrive-Q8-Anicolor) conquistou a Clássica Aldeias do Xisto pelo segundo ano consecutivo. Pedro Silva, da mesma equipa, foi o vencedor da Taça de Portugal de Sub-23. A estrutura de Águeda venceu ainda coletivamente as Aldeias de Xisto e a Taça por equipas.