Feira de artesanato e velharias regressa no feriado de 1 de Maio a Anadia

A Feira de Artesanato e Velharias de Anadia vai decorrer, no próximo dia 1 de Maio, feriado nacional, entre as 9h e as 18h, no Parque Urbano de Anadia.

Com organização a cargo do Município de Anadia, o evento é de participação gratuita, devendo os interessados entregar as respetivas inscrições até às 12h30, do próximo dia 21 de abril.

Será dada preferência de participação a quem seja do Município e a quem já tenha participado noutras edições do certame.

Esta mostra vai permitir que artesãos e vendedores de velharias possam dar a conhecer o trabalho que vão desenvolvendo, pelo que estarão representados as artes e ofícios tradicionais e contemporâneos, bem como uma enorme variedade de velharias das mais distintas épocas e contextos.