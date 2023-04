Feiras da Primavera animam fim de semana prolongado em Cantanhede

Numa organização partilhada entre a Associação Empresarial de Cantanhede (AEC), Município de Cantanhede, e com o apoio da União das Freguesias de Cantanhede e Pocariça, vão realizar-se entre 21 e 25 de abril, as Feiras da Primavera. Será um fim de semana prolongado, animado também por uma Feira de Reduções, do Mel e do Artesanato, que contará com a presença de 27 expositores, na Praça Marquês de Marialva, em Cantanhede.

Um certame onde, para além de marcarem presença as velharias e as antiguidades, haverá durante estes cinco dias um Festival de Street Food, insufláveis e muita animação musical, que prometem fazer as delícias dos visitantes. Integrado nestas Feiras da Primavera, será ainda realizada uma exposição de Vespas, Solexs, e de motorizadas antigas.

No sábado, dia 22, pelas 15h30, atua o Marialva Royal Sax. No dia seguinte, domingo, decorrerá, em simultâneo, a partir das 10h, a Feira de Velharias e Antiguidades, que terá cerca de 35 expositores, oriundos de várias cidades. Pelas 11h, abre a exposição de Vespas (Vespas Clube Paperinos); 15h – Exposição de Solexs e às 15h30 – atuação do Sax Emsemble.

No dia 24 de abril, pelas 21h30, terá lugar, nos claustros dos Paços do Concelho, um espetáculo de música de Abril, pela Tuna Académica da Universidade de Coimbra.

No feriado de 25 de Abril, o dia será marcado pela Exposição de motorizadas antigas, pelas 11h e pela sessão solene e comemorativa do 25 de Abril, às 15h30, seguindo-se um concerto da Liberdade, nos Paços do Concelho.