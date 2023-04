Fermentelos visitou Freguesia de São Cipriano para reforçar geminação

No âmbito da geminação entre a Freguesia de Fermentelos (Vila da Música) e a Freguesia São Cipriano (Aldeia da Música), realizou-se no passado fim de semana um encontro em São Cipriano entre as duas freguesias para discutir assuntos diversos ligados à geminação entre as duas localidades.

A ocasião serviu, igualmente, para um almoço convívio de troca de ideias e partilha de culturas, costumes e tradições gastronómicas.

Estiveram presentes neste encontro os Executivos e membros da Assembleias das duas freguesias, para além de associações e outros convidados.

De acordo com a Junta de Fermentelos, em breve haverá mais iniciativas e informações relativas a esta geminação que liga esta freguesia de Águeda com aquela freguesia do concelho de Resende (Viseu).