Fernando Daniel, Ivandro, Rita Guerra e Herman José na Mealhada

São nove dias de festa no centro da Mealhada, com exposição nacional de artesanato, tasquinhas e concertos.

Fernando Daniel, Ivandro, Rita Guerra, João Pedro Pais, Herman José, e Pedro Simões, dj RFM, são os cabeças de cartaz da Feira de Artesanato e Gastronomia – Mealhada 2023. De 3 a 11 de junho, o centro da Mealhada transforma-se num recinto de festa e de ponto de encontro de todo o concelho da Mealhada. Aos concertos, de acesso gratuito, junta-se o a gastronomia, a zona de diversão, o espaço 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada e o palco coletividades, com dança, teatro e música. O artesanato ganha, nesta edição, nova importância, uma vez que mereceu o apoio do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) como Feira de Artesanato a nível nacional.

São nove dias de festa no centro da Mealhada, que ganha nova vida com a exposição de artesanato e área das tasquinhas, e com concertos, gratuitos, de grandes nomes da música portuguesa num cartaz pensado para agradar a vários públicos, que inclui ainda fado, cinema e teatro. “A nossa escolha passou por proporcionar à nossa população momentos de lazer e de festa. O que pretendemos é que as pessoas, no fim dos seus, trabalhos, saiam à rua, convivam, vivam a sua cidade. Cumprimos a nossa estratégia de dar vida dos espaços urbanos centrais do nosso município”, sublinhou António Jorge Franco, presidente da Câmara Municipal da Mealhada, na conferência de imprensa de apresentação da mesma, que decorreu, esta manhã de segunda-feira, na Mealhada.

“Conseguimos o objetivo a que nos propusemos de entrar no grande roteiro das feiras de artesanato nacionais, com esta chancela do IEFP. É uma feira que será reconhecida em todo o país e, por isso, o cartaz de espetáculos acompanha também esta dimensão nacional”, salientou o autarca.

A Feira de Artesanato e Gastronomia apresenta, este ano, um novo figurino. A área junto ao Jardim Municipal será ocupada com o mais diverso tipo de artesanato oriundo de todo o país, existindo disponibilidade para 60 stands. A fase de inscrições decorre até 11 de maio. “Ao entrarmos neste circuito das grandes feiras nacionais atraíamos centenas de artesãos que podem conviver com os nossos próprios artesãos, partilhar experiências”, refere Hugo Silva, vereador com o pelouro da Feira, explicando que, “nestes nove dias, a feira não se extingue em si mesmo e pela atratividade que lhe é intrínseca, estende-se, por exemplo, aos restaurantes do município”.

Junto ao edifício dos Paços do Concelho, ficará a sempre apetecida área das tasquinhas, oito no total, dinamizada por associações concelhias que apresentam o melhor da gastronomia local.

A área de grandes concertos, ficará na Avenida 25 de abril, o local que garante as condições de segurança para espetáculos de âmbito nacional. Além deste palco, um reservado a espetáculos noturnos, existe um segundo palco que garante a animação no período da tarde, sendo este uma mostra cultural das associações, clubes e academias concelhias. O certame terá ainda um programa de atividades paralelas, desde oficinas a conferências, destacando-se a tradicional prova de atletismo 3 Milhas da Mealhada, na manhã do dia 10 de junho.

O espaço “4 Maravilhas da Mesa da Mealhada” voltará a ser uma área central do certame, funcionando como a porta de entrada, convidando à degustação dos espumantes, vinhos e água de Luso, do leitão e do pão da Mealhada.

A Juventude volta também a ter o seu espaço dedicado: conversas, oficinas, área de gaming, são várias as iniciativas a decorrer no Zona 231. “

Acreditamos, com a distribuição que planeámos, criar fluxos de circulação na feira que sejam proveitosos para todos os participantes. O nosso objetivo é dinamizar todo o núcleo central, envolvendo no certame também o comércio local”, explica Hugo Silva, vereador com o pelouro da Feira de Artesanato e Gastronomia.

“Contamos ter uma grande edição da Feira de Artesanato e Gastronomia e o convite que deixamos a todas as freguesias e aos municípios aqui vizinhos, é que nos venham visitar, venham à Mealhada porque vai valer a pena, aproveitem para passar uma semana de férias, visitar a feira, usufruir de espetáculos, degustar a nossa gastronomia e visitar a nossa Mata do Bussaco”, convida António Jorge Franco.

PROGRAMA

Programa l Palco Cineteatro Messias

Sábado 3 de junho

22h – Herman José

Domingo, 4 de junho

21h30 – “Amália – História de Vida”

Segunda, 5 de junho

21h- Teatro “Uma lenda nunca vem só”

22h– Eletrick Band

Terça, 6 de junho

21h – Cinema ao Ar livre

Quarta, 7 de junho

22h – Fernando Daniel

Quinta, 8 de junho

21h – Oficina de Música EB2/3 Mealhada

Sexta, 9 de junho

22h l Ivandro

Sábado, 10 de junho

22h l João Pedro Pais

00h l Miguel Simões – DJ RFM

Domingo, 11 de junho

18h – Rita Guerra – com Associação Filarmónica Lyra Barcoucense 10 D’Agosto e Associação Filarmónica de Luso



Programa l Palco Coletividades

Sábado, 3 de junho

18h – G.R.E.S Batuque (escola de samba)

19h –Dança – Hóquei Clube da Mealhada

20h – Meia Lua

Domingo, 4 de junho

16h30 – Grupo Regional Pampilhosa do Botão

18h – Teatro & Expressão – Universidade Sénior CADES

19h – G.R.E.S. Amigos da Tijuca

Segunda, 5 de junho

20h – Grupo Coral Magister

Terça, 6 de junho

19h – Tuna – Universidade Sénior CADES

Quarta, 7 de junho

18h – APPACDM

19h – Associação de Aposentados da Bairrada

Quinta, 8 de junho

16h30 – Rancho Folclórico Ventosa do Bairro

18h – Associação Filarmónica Pampilhosense (desfile)

19h – G. R. E. S. Real Imperatriz

Sexta, 9 de junho

18h – Rancho Folclórico e Etnográfico São João de Casal Comba

Sábado, 10 de junho

Manhã – Prova 3 Milhas da Mealhada

16h30 – Rancho Folclórico da Vimieira

18h – DWH- Dance With Heart

19h – E.S. Sócios da Mangueira