Festa da Flor de Oiã com inscrições abertas até dia 18 de abril

A Festa da Flor 2023, em Oiã, já mexe e promete muitas novidades. As isncições estão abertas até dia 18 deste mês de abril.

Marcada para o dia 25 de junho, a edição deste ano já está a envolver grande parte da Freguesia de Oiã, assegura o presidente da Junta, Bruno Seabra, chamando a atenção para muitas novidades e para uma maior abrangência na participação no evento, que vai “muito para além da freguesia”, com o apoio de todas as Juntas e mesmo associações do concelho, referiu.

O evento, organizado pelo povo de Oiã e com a colaboração da Junta de Freguesia, contará com o apoio da Câmara de Oliveira do Bairro.

Para já, importa referir que as inscrições estão abertas até à próxima terça-feira, dia 18. Para participar nos desfiles, basta inscrever-se na Junta de Freguesia de Oiã, indicando o nome do grupo e o número de participantes.

Estão previstos prémios para a melhor decoração, nas categorias casa/varanda, montra (comércio) e lugar da freguesia.

Na próxima edição do Jornal da Bairrada daremos mais pormenores da Festa da Flor 2023.