Gala de Mérito da Assembleia Municipal marcada para dia 24 de abril

A Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro vai levar a cabo, na noite do próximo dia 24, a segunda edição da Gala de Mérito Municipal.

A iniciativa vai decorrer a partir das 20h30 na Cerâmica Rocha e integra as Comemorações do 49.º Aniversário do 25 de abril, que prosseguem no dia 25, às 9h15, na Av. Dr. Abílio Pereira Pinto.

No programa da Gala está a homenagem a um conjunto de deputados municipais que, ao longo de mais de quatro décadas, no desempenho das suas funções, contribuíram “de forma significativa para o engrandecimento e consolidação desta Assembleia Municipal”. São eles: André Chambel, António Mário Bastos, Armando Humberto Pinto, Arsélio Canas, Carlos Viegas, Fernando Henriques e Nuno Barata.

Um segundo momento será a homenagem a Henrique Tomás, “pelos superiores serviços prestados ao Município, à causa da Democracia e do Municipalismo em Oliveira do Bairro”.

No dia 25, às 9h30, será feita a homenagem aos Combatentes da Guerra do Ultramar, na Av. Abílio Pereira Pinto, em colaboração com a Liga dos Combatentes, seguida de hastear de bandeiras e sessão solene da Assembleia Municipal, a partir das 11h.