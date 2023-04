Manuel Marques lidera Taça de Portugal de Juniores

A estrutura sediada em Anadia, a exemplo do que tem acontecido nas últimas épocas, volta a dar cartas no escalão de juniores.

Manuel Marques (ABTF Betão/Bairrada) é o primeiro comandante da Taça de Portugal de Juniores, depois de ter conquistado a prova inaugural do troféu, um contrarrelógio individual de 23,4 quilómetros, disputado na Zambujeira do Mar, Odemira, no âmbito do Troféu José Poeira.

Após duas etapas, Manuel Marques (ABTF Betão/Bairrada) comanda a geral Taça de Portugal, com 90 pontos, mais cinco do que Tiago Santos (Alcobaça CC/Crédito Agrícola) e Diogo Coelho (ABTF Betão-Bairrada), segundo e terceiro.

No futebol e no arranque da fase de manutenção da Liga 3, o Anadia deslocou-se a Guimarães para medir forças com o Vitória SC B. Foi um jogo frenético e que acabou da pior maneira para os bairradinos, que deixaram fugir os três pontos para além da hora. O árbitro deu quatro minutos de descontos, mas acabou por dar mais dois minutos e, no último lance, os minhotos resgataram um ponto (3-3).

Para a fase de apuramento de campeão do Campeonato SABSEG, os dois clubes do concelho de Águeda tiveram a mesma sorte, ou seja, não conseguiram, uma vez mais, pontuar.

Em Fiães, o Fermentelos alcançou uma vantagem confortável de dois golos até à hora de jogo. Depois, os fianenses acabaram por dar a volta ao marcador e chegaram ao golo da vitória oito minutos para além dos 90. Inglório o esforço da formação da Pateira, que sofreu a terceira derrota consecutiva e já não ganha há seis jogos.

Na casa de um dos principais candidatos à subida ao Campeonato de Portugal e o que seria inédito para o Florgrade, o Águeda encaixou cinco golos.

Para a fase de manutenção e descida, o Oliveira do Bairro começou a segunda volta com o pé direito ao vencer (1-0) no terreno do Alba no final da partida e cimentou ainda mais a liderança.

Isto porque o Pampilhosa empatou (2-2) no terreno do Valonguense, resultado que não serviu à formação de Arrancada do Vouga na luta pela manutenção quando faltam quatro jornadas para o final do campeonato.

Bem pior está a LAAC, que em casa e frente ao condenado Pinheirense, não foi além de um nulo, e praticamente disse adeus ao principal escalão do futebol distrital aveirense.

Na 1.ª Divisão Distrital, ao 21.º jogo, a Juve Force conheceu a derrota. A proeza foi cometida pelo Bustos, num jogo eletrizante com cinco golos. A jogar em casa, o Bustos adiantou-se no marcador, mas viu a formação de Ponte de Vagos dar a volta ao marcador. Só que, os locais, que jogaram sempre olhos nos olhos contra um adversário que já garantiu a subida ao Campeonato SABSEG, empataram o jogo e conseguiram o feito inédito já no período de descontos.

E quem aproveitou para se aproximar foi o Vista Alegre, que goleou (4-0) no terreno do Aguinense e ficou a 5 pontos do Bustelo. A vida está difícil para a equipa de Aguim, que está em zona de despromoção.

Quem também luta por esse objetivo é o Mouriquense, que em casa, conseguiu evitar a derrota (empate a um golo) nos descontos frente ao Calvão.

O Águas Boas, já condenado à descida de divisão, regressou, três jogos depois, aos pontos, ao empatar a um golo no reduto do Válega.

Já na 2.ª Divisão e em jogo em atraso da última jornada, o VN Monsarros, em festa após a subida de divisão, goleou o Macinhatense (6-2) e tem agora 4 pontos de vantagem sobre o Gafanha. Manter o primeiro lugar é o grande objetivo dos vilanovenses.

Para a Liga Betclic de Basquetebol, numa partida em que o Sangalhos esteve praticamente durante todo o jogo em vantagem, tudo começou a mudar a 6:35 para jogar, quando o trio de arbitragem (Sónia Teixeira voltou a prejudicar a equipa), num lance entre Cléusio Castro (estava a ser o melhor) e Ryan Ogden aplicou a quinta falta ao jogador angolano. Apesar de ainda se manter em vantagem por alguns minutos, o Sangalhos, limitado nas suas opções (Anderson Correia e Nikita Kasongo deixaram o clube e Leonel Paulo ainda está lesionado), foi perdendo gás, porém só acabou por claudicar a 1:40 para jogar, tendo perdido por 83-81.

No rugby e para a fase de manutenção da 1.ª Divisão Nacional, o Moita Rugby Clube da Bairrada perdeu na casa do CR Setúbal, por 57-48.

