Município de Ílhavo entrega dez medalhas no Feriado Municipal

É já no próximo dia 10 de abril, segunda-feira de Páscoa, que em Ílhavo se celebra o Feriado Municipal.

A data será assinalada com um programa comemorativo que integra a atribuição de 10 condecorações honoríficas municipais pelas 10h30, na Casa da Cultura de Ílhavo. Antecede esta cerimónias, às 10h, nos Paços do Município, o hastear das bandeiras e a atuação da Filarmónica Gafanhense.

De referir ainda que as dez personalidades e entidades cujo mérito vai ser reconhecido são: Medalha de Mérito Cultural: Associação Cultural e Recreativa “Os Baldas”; Medalha de Mérito Cultural: Duarte José Almeida Fradinho; Medalha de Mérito Cultural: Henrique Portovedo; Medalha de Mérito Social: Grupo Cáritas Paroquial da Gafanha da Nazaré; Medalha de Mérito Cultural: Capitão António Marques da Silva; Medalha de Mérito Desportivo: Casa do Povo da Gafanha da Nazaré; Medalha de Mérito Desportivo: Renato Conde; Medalha de Dedicação: Elias Manuel Vieira Oliveira; Medalha do Município: Arquiteto José Paradela (a título póstumo); Medalha do Município: Jornal O Ilhavense.

O programa comemorativo encerra com um momento cultural – “ Avalanche, versão reduzida” – um espetáculo de dança criado por Bruno Alexandre, com direção artística de Luiz Antunes, interpretação e cocriação da Companhia de Dança de Ílhavo, formada por alunas de três escolas de dança do Município.