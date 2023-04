Teatro D. Maria II dá a conhecer em Águeda a programação para o Centro do país

A equipa do Teatro Nacional D. Maria II vai reunir com a imprensa no próximo dia 21 de abril, sexta-feira, no Café Concerto do Centro de Artes de Águeda, para uma conversa com Pedro Penim, Diretor Artístico do D. Maria II, e alguns dos artistas que fazem parte da programação do projeto Odisseia Nacional, que agora chega à região Centro do país.

Em janeiro deste ano, o Teatro Nacional D. Maria II encerrou as suas portas, para obras de requalificação, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência. Com o edifício do Rossio encerrado por mais de um ano, o Teatro encontra-se a viver uma verdadeira Odisseia Nacional. Um projeto composto por centenas de propostas, desenvolvidas em parceria com 93 concelhos de todas as regiões de Portugal continental e ilhas.

Depois do primeiro trimestre do ano na região Norte do país, com um total de mais de 8.000 espectadores e 2.500 participantes ativos nos vários projetos, o D. Maria II iniciou agora a sua viagem pelo Centro do país, onde permanecerá durante três meses, até ao final de junho, com uma programação desenvolvida em 32 concelhos. Seguem-se depois, até ao final de 2023, os Açores, em julho, a Madeira, em setembro, e as regiões do Alentejo e Algarve, de outubro a dezembro.

Para dar a conhecer a programação pensada para a região Centro, o D. Maria II realiza este encontro informal com a imprensa no Centro de Artes de Águeda, seguido de uma visita guiada à exposição “Quem és tu? – Um teatro nacional a olhar para o país, com o curador Tiago Bartolomeu Costa”.

Para além de Pedro Penim, estarão presentes também Ana Gil (cocriadora de Os Idiotas, da companhia Terceira Pessoa, de Castelo Branco), Coletivo Guarda Rios (responsável pelp projeto Observatório dos Rios, que será desenvolvido em Ourém), Mónica Garnel (encenadora d’O Misantropo – por Hugo van der Ding e Martim Sousa Tavares a partir Molière, produção do D. Maria II que está em digressão pela região Centro e será apresentado em Águeda a 22 de abril) e Tiago Bartolomeu Costa (curador da Exposição Quem és tu?, patente no Centro de Artes de Águeda até dia 28 de abril).