Teatro D. Maria II veio do Rossio até Águeda e expande-se pela zona Centro

O Centro de Artes de Águeda (CAA) foi a porta de entrada para a região Centro do projeto de itinerância do Teatro Nacional D. Maria II pelo país, como nome de “Odisseia Nacional”.

Em janeiro deste ano, o Teatro Nacional D. Maria II encerrou as suas portas, para obras de requalificação, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência. Com o edifício do Rossio encerrado por mais de um ano, o Teatro encontra-se a viver uma verdadeira Odisseia Nacional. Um projeto composto por centenas de propostas, desenvolvidas em parceria com 93 concelhos de todas as regiões de Portugal continental e ilhas.

Depois de uma passagem pelo Norte, eis que o projeto chega à região, com um total de 137 apresentações em 32 concelho do Centro, entre eles Águeda e Oliveira do Bairro.

A apresentação de toda a programação até junho teve lugar no Centro de Artes de Águeda, esta sexta-feira, reunindo a administração e direção do Teatro Nacional D. Maria II e artistas que fazem parte da programação da Odisseia Nacional.

Dentro de toda a programação para a região Centro, o destaque vai para a exposição “Quem és tu?”, que lança um olhar intersante do Teatro Nacional para todo o país. Esta mostra tem, com ponto de partida e, Águeda e em parceria com a Comissão Comemorativa dos 50 Anos do 25 de Abril e com o Museu Nacional do Teatro e da Dança, está patente no CAA até 28 de abril, de onde sairá para outros dez concelhos do país.

Águeda terá ainda outros dois momentos desta Odisseia Nacional, com o espetáculo “O Misantropo”, por Hugo Van Der Ding e Martim Sousa Tavares, a partir de Molière , marcado para amanhã, dia 22, no Centro de Artes de Águeda. E no âmbito da formação, para o dia 26 de junho está prevista a ação “Diversidade e Inclusão nas Artes Performativas”, também no CAA.

O Concelho de Oliveira do Bairro vai, igulamente, acolher apresentações no âmbito da Odisseia Nacional do Teatro Nacional D. Maria II, com a participação “O Caminho Para Terminal (O Estado do Mundo)”, de 19 a 24 de junho e em vários locais a anunciar.

Os oliveirenses terão também no Quartel das Artes o espetáculo “As Castro”, no dia 24 de junho.

Há outras propostas para a região, com Aveiro, Coimbra e Ílhavo.

O Jornal da Bairrada esteve nesta apresentação. Contamos-lhe tudo na edição impressa da próxima semana.